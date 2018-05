Atalanta-Milan alle 18 La Diretta le squadre a caccia dell'Europa

Va in scena allo stadio Atleti Azzurri d'Italia quello che si può definire un vero e proprio spareggio per il sesto posto in classifica, la partita tra Atalanta e Milan; i bergamaschi, reduci dal difficile pareggio dell'Olimpico con la Lazio, seguono al momento al settimo posto con un punto di ritardo sui rossoneri - che vengono a loro volta dal largo successo interno sul Verona - e devono vincere per avere la certezza di partecipare all'Europa League nella prossima stagione.



LE FORMAZIONI

ATALANTA: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. All. Gasperini.

MILAN: Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Çalhanoglu. All. Gattuso

