Atalanta e Milan pareggiano 1-1: rossoneri in Europa League

di Paolo Vavassori

Pareggio al cardiopalma a Bergamo. Una capocciata al 47' st di Masiello nega il successo al Milan e blinda l'Europa per l'Atalanta che rimanendo nella scia dei rossoneri in classifica resta in pista anche per il sesto posto, a 90' dai titoli di coda del campionato. Il Diavolo viceversa vede sfumare sul più bello una vittoria che avrebbe assicurato l'Europa senza passare da preliminari. In realtà l'Atalanta comincia a vincere prima di giocare. Il ko in casa della Fiorentina contro il Cagliari spiana la strada ai nerazzurri che scendono in campo di fronte al Milan nel tardo pomeriggio con la consapevolezza che potrebbe bastare anche un pari per mettere in cassaforte l'Europa League. Anche in caso remoto di arrivo a pari punti con la Fiorentina infatti l'Atalanta può vantare una differenza reti migliore (+ 6 sui vola che dovrebbe battere il Milan a San Siro all'ultima 7-0 per superarla...).



Di fatto si parte quindi con Atalanta e Milan divisi da un punto a favore dei rossoneri e che si giocano il sesto posto e la sfida per entrare in Europa dalla porta principale: cioè senza preliminari. La partita scorre via con una supremazia del Milan all'inizio. Il Diavolo attacca con generosità ma non graffia. Ci prova Bonaventura con un paio di rasoiate dalla distanza che non creano grossi pericoli. Nel primo tempo l'iniziativa resta maggiormente nelle mani del Milan. E' l'Atalanta però a sfiorare il vantaggio con maggior pericolosità al 41' con una doppia conclusione in rapida successione Freuler-Cristante. Ci prova prima lo svizzero e poi l'ex di turno nella stessa azione: entrambi murati dalle retrovie rossonere. Nella ripresa la svolta al 15' Tracciante imparabile di destro di Kessie dopo una respinta di Toloi e palla nell'angolino. Poi due rossi in poco tempo. Al 19' l'Atalanta resta in dieci. Toloi ammonito per un fallo su Bonaventura viene cacciato per un applauso di troppo al direttore di gara. Atalanta in dieci, ma al 30' parità numerica ristabilita: rosso diretto a Montolivo per una brutta entrata su Gomez. Il rush finale è rovente e al 92' l'Atalanta agguanta un pari d'oro: cross di Ilicic e capocciata di Masiello che manda in visibilio il pubblico di Bergamo. Europa sempre più vicina aspettando però anche il risultato di stasera della Sampdoria a Napoli.



