Atalanta e Sampdoria si sfidano in una partita che potrebbe riavvicinare sensibilmente i bergamaschi all'Europa se dovessero riuscire a battere la squadra guidata da Giampaolo oggi a Bergamo. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria interna contro l'Udinese che ha portato la squadra di Gasperini a superare proprio la Sampdoria, sconfitta in casa del Chievo: per questo ai liguri (attesi poi dal derby nel weekend) servono assolutamente dei punti.



LE FORMAZIONI:

ATALANTA:

SAMPDORIA:



Atalanta e Sampdoria si affrontano ai piedi delle Orobie per la 47esima volta: nei precedenti, 20 vittorie per i bergamaschi, 18 pareggi e solo 8 affermazioni dei blucerchiati, l'ultima delle quali il 1 marzo 2015 col punteggio di 2-1 grazie ai gol di Muriel ed Okaka in rimonta al vantaggio iniziale di Stendardo.

