SFF Atletico, riparte l'assalto al C. Scudieri: «Si parlerà ancora di noi»

di Paolo Baldi

Atletico, domani inizia la preparazione. L'appuntamento è per il pomerigigo alle 17. ll team biancorossoblu si riunirà al "Paglialunga" di Fregene per iniziare la preparazione alla nuova stagione 2018/2019.

Dopo il grande campionato disputato lo scorso anno, il team di Mister Scudieri proverà a ripetersi :

«Io e 7/8 ragazzi veniamo da un campionato vinto due anni fa ed un terzo posto in Serie D nell´ultimo anno - afferma - Con alcuni vengo anche da ben tre promozioni negli ultimi cinque anni. Non abbiamo pressioni, nessuno ci chiede nulla, ma siamo comunque degli sportivi e siamo amanti della competizione e sono sicuro che anche tra i ragazzi c´è tanta voglia e tanto orgoglio per voler far meglio. Sappiamo che sarà più difficile perché ripetersi è sempre complicato e anche perché ci sono tante squadre che stanno facendo investimenti notevoli. Ho molta fiducia nelle nostre qualità e nel nostro spirito atletico, ho tanta voglia di conoscere i nuovi sul campo e di riabbracciare i miei senatori. Colgo l´occasione per salutare i ragazzi che ci hanno lasciato Pippi, Sabatino, Contucci,Formisano, Bacchi, D´Ambrosio, Massella e Marino. Grandi calciatori e persone fantastiche, insieme abbiamo fatto una stagione straordinaria tra tante difficoltà. Non li dimenticherò mai e li ringrazio. Ora cercheremo di far parlare di noi anche quest´anno con tanti giovani in campo».

il primo test è fissato in casa per sabato alle 11 con una partita tra i convocati, mentre per il 25 è in programma una gara amichevole contro il Monterosi in trasferta.



