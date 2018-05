SFF Atletico, di nuovo tutti insieme. Fischer: «Puntiamo alla Lega Pro»

di Paolo Baldi

Atletico punto e capo. La società biancorossa riparte con grande enstusiasmo alla caccia della Lega Pro.

Alla presidenza resta David Ciaccia; al suo fianco avrà ancora una volta Furio Fischer e con lui suo figlio Valerio. Entra nello staff organizzativo della società Marco Ugolini ex diesse della Boreale, confermato il diesse Claudio Carelli e il tecnico Raffaele Scudieri che ha rifiutato altre offerte per restare alla guida di questa formazione per la seconda stagione.«

Prosegue pertanto il progetto - ha spiegato Fischer - che abbiamo iniziato a costruire lo scorso anno e che ha dato buoni risultati. Alla guida ci sarà come sempre il caro amico David Ciaccia di cui ho una profonda stima. Puntiamo ad un campionato di prima fascia».

Subito al lavoro il diesse Claudio Carelli che come primo compito ha quello di confermare gran parte dei giocatori della passata stagione e trovare nuovi tasselli.« Stiamo valutando alcuni profili - ha sottolineato - , ma ora la priorità sono le conferme».

Nella lista dei possibili confermati ci sono, Sevieri, Pompei, Tornatore, Nanni ( anche se è corteggiato da una società di Lega Pro forse la Reggina), Rocchi e Galantini.

