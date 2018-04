Atletico-Flaminia, l'ex Vigna torna a Fregene: «Voglio questi tre punti»

di Paolo Baldi

Dieci punti nelle ultime quattro partite. La Flaminia Civita Castellana si presenta oggi sul campo di Fregene ( calcio d’inizio ore 15) per affrontare l’Atletico con questo biglietto da visita.

Per il tecnico Pierluigi Vigna è anche un derby, visto che ha allenato la formazione tirrenica quando si chiamava Fregene per sei stagioni vincendo tre campionati giovanili oltre a centrare i play-off in Eccellenza

. E da ex mira a fare una bella figura. « Si – ammette Vigna che oltretutto abita a Fregene– ci tengo a vincere: nulla di personale, però davanti ai miei amici e compaesani, punto ad incassare tre punti per proseguire anche la marcia di avvicinamento alla quota salvezza. Tutto il rispetto per i nostri avversari: è una squadra forte, con ottimi giocatori, che va affrontata con umiltà e determinazione, ma abbiamo le carte in regola per uscirne fuori nelle maniera giusta».

Pierluigi Vigna che recupera Moracci e Carta in difesa e torna a disposizione anche Gnignera che ha scontato il turno di squalifica. Non convocato Damiani che deve scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica.

Quanto alla squadra di casa che viene da due sconfitte consecutive non può permettersi altri passi falsi e pertanto con avrà nessuna intenzione di fare sconti. Anche perche deve difendere il terzo posto in classifica.



