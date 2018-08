SFF Atletico è in gran forma, vince 8-0 nel “derby” contro il Fiumicino

di Ugo Baldi

L'Atletico ha rifilato in amichevole otto reti al Fiumicino. E' stata come dice il risultato una gara a senso unico. La squadra biancorossa è stata spedita un campo con molti giovani, che sono in questo momento osservati speciali da parte del tecnico Scudieri che dovrà scegliere quali impiegare nel corso del campionato come in età di Lega.



Domani invece la squadra affrontarà in un nuovo test in programma alle ore 11, sempre al campo Paglialunga, l'Eretum Monterotondo. In questa seconda amichevole saranno utilizzati tutti i giocatori rimasti ai box contro il Fiumicino. Il 22 è in programma una nuova amichevole contro la Pro Roma sempre a Fregene.

Il DS Claudio Carelli ha ufficializzato l´arrivo, con un trasferimento temporaneo dal Catania, del centrocampista classe ´99 Gianmarco Papaserio. Il giocatore ha disputato la scorsa stagione con la categoria Berretti della società siciliana.

