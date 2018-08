Atletico, Scudieri: «Fateci giocare con le squadre toscane e abruzzesi»

di Paolo Baldi

Non solo Lazio e Sardegna. Il tecnico dell'Atletico Raffaele Scudieri ha lanciato la sua proposta per ridisegnare i gironi di serie D che da anni vedono contrapposte squadre laziali e sarde con qualche eccezzione.

« A me piacerebbe fare - dice - ad esempio confrontarmi in un girone con avversarie abruzzesi e toscane,anche per fare nuove esperienze. Lo scontro tra laziali e sarde alla fine stanca, diventa monotono e ne risentono anche i valori delle squadre. E' una mia idea, però una sperimentazione si può fare per dare motivazioni a tutti». A quanto pare non è il solo a pensarla cosi. Lo spacchettamento della squadre laziali piace anche alla Flaminia Civita Castellana cosi come a Monterosi e anche lo stesso Trastevere che vedono di buon occhio un rivisitazione dei gironi.



Dopo le due stagioni disputate con il Frosinone Calcio, il classe 2002 Luca Cifarelli è tornato ad essere dello Sff Atletico. Il Direttore Generale Massimo Chierchia ha però annunciato oggi il passaggio dell’attaccante di Fiumicino alla Società Sportiva Calcio Napoli con un prestito con diritto di riscatto.

