Atletico Lariano, bando ai tatticismi Iardino: «Play out sarà gara aperta»

di Tiziano Pompili

Si avvicina il momento della verità per l’Atletico Lariano. Dopo una lunga rincorsa, la squadra castellana ha l’occasione di chiudere i conti e conquistare la permanenza in Promozione. Per farlo dovrà superare, o meglio non farsi superare dal Semprevisa nel match in programma domenica (calcio di inizio alle ore 11) sul campo amico dell’Abbafati.



«Se penso a dove eravamo quando sono subentrato su questa panchina, c’è da essere soddisfatti di poter giocare questo play out e di farlo in casa – dice l’allenatore dell’Atletico Lariano Nunzio Iardino – Ma è pur vero che avevamo fatto un bel filotto e che a un certo punto abbiamo sperato anche nella salvezza diretta. Purtroppo ci è mancato l’ultimo guizzo per toglierci definitivamente dalla zona rossa, ma è pur vero che quest’anno la quota di 44 punti per la salvezza è stata sicuramente alta rispetto al solito». L’Atletico Lariano, comunque, è pronto a giocarsi tutto in una partita. «Fisicamente stiamo molto bene: la squadra, da tre mesi a questa parte, ha accettato di allenarsi quattro volte come si fosse in Eccellenza e indubbiamente ne ha tratto beneficio. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno messo un grandissimo impegno durante la settimana e alla domenica».



Iardino, comunque, diffida dal Semprevisa. «Vengono da tre vittorie e una sola sconfitta nelle ultime quattro partite, dunque si tratta di una squadra che sta bene – rimarca Iardino – Una compagine dai valori importanti e con un tecnico come Marco Forti che è un amico e che è sicuramente molto preparato. Se mi aspetto una partita chiusa? Credo proprio di no, sarà una sfida a viso aperto visto che entrambe le formazioni amano fare gioco». Per il futuro è ancora presto… «Ora siamo tutti concentrati su questo fondamentale play out, poi ne riparleremo a tempo debito» conclude Iardino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA