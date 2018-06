L'Atletico Lodigiani è sulla strada di casa: ritorno al Francesca Gianni

di Tiziano Pompili

Una Lodigiani potrebbe tornare nella “storica tana” del Francesca Gianni. E’ l’Atletico del presidente Andrea Augello che nella stagione che sta per concludersi ha fatto attività a Monte Compatri. Già dalla scorsa estate, quando la società aveva cambiato la sua denominazione (precedentemente era Academy FC), si era notata la forte voglia di “rinverdire” i fasti della vecchia terza società della Capitale e ora il progetto fa un nuovo passo avanti.



L’Atletico Lodigiani, infatti, dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore di aver preso in gestione lo storico impianto di San Basilio, continuando comunque a fare attività di Scuola calcio (e forse anche qualcosa di agonistica) anche a Monte Compatri. La prima squadra dell’Atletico Lodigiani quest’anno è arrivata terza nel campionato di Seconda categoria e ha buone possibilità di essere ripescata in Prima, mentre a Monte Compatri nascerà una nuova prima squadra (sempre in “orbita” Atletico Lodigiani) che si chiamerà Atletico Montecompatri e che partirà dalla Terza.



Nelle intenzioni del club del presidente Augello (che includerà nella sua orbita pure il Club Le Palme (struttura sportiva nella zona di Pantano, sulla Casilina), dopo il ritorno al Francesca Gianni, c’è quello di coinvolgere nel progetto alcune figure di spicco della storia della vecchia Lodigiani tra cui personaggi come Tonino Ceci, Carlo Delfini e altri ancora. L'impianto di San Basilio, tra l'altro, era stato abbinato anche al "nuovo" Alberone dopo l'ingresso del presidente Daniele Giovannoni, ma pare che ci siano problemi sia per la concessione del campo e sia per il passaggio di proprietà per il club che ha appena vinto il campionato di Prima categoria.

