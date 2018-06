Atletico Morena, avanti con Berti Leva: «Sappiamo dove intervenire»

di Tiziano Pompili

Un’annata soddisfacente e un rapporto solido. La notizia era nell’aria e verrà ufficializzata nelle prossime ore, ma sembra una formalità la permanenza di Manrico Berti sulla panchina dell’Atletico Morena. Il tecnico ha condotto la squadra capitolina al terzo posto del girone C (vinto dal Lavinio Campoverde), poi il percorso di capitan Battistelli e compagni si è interrotto sul campo del Ronciglione solamente per via della peggiore posizione di classifica rispetto ai viterbesi, visto che la sfida era finita in parità al termine dei tempi supplementari.



Definita la posizione dell’allenatore, l’Atletico Morena passerà all’allestimento della rosa che affronterà il prossimo campionato di Promozione (anche se qualche voce vorrebbe i capitolini ancora fiduciosi in un ripescaggio per cui però non sembra esserci speranza).



«Sicuramente ripartiremo da alcuni dei protagonisti della passata stagione – spiega il direttore generale Emiliano Leva – Poi interverremo nei ruoli su cui pensiamo di doverci rinforzare per fare un’altra stagione da protagonisti. Sempre nelle prossime ore, infine, renderemo noto l’intero quadro dello staff tecnico anche per ciò che concerne il settore giovanile».

