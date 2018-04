Atletico Morena, Berti e i play off: «Ci avremmo messo la firma»

di Tiziano Pompili

L’Atletico Morena è ufficialmente ai play off. La squadra di Manrico Berti ha impattato 1-1 sul campo del La Rustica e, stante la sconfitta del Palocco a Nemi con lo Sporting Genzano, si è guadagnata la matematica certezza del terzo posto con un turno d’anticipo. «All’inizio della stagione ci avremmo messo la firma, anche se chiaramente eravamo partiti con obiettivi ambiziosi – dice Berti – Abbiamo avuto concorrenti importanti che già avevano esperienza in questa categoria, mentre noi siamo all’inizio di un nuovo progetto dirigenziale e tecnico. Abbiamo fatto un girone d’andata da protagonisti e poi al ritorno, quando inizia un altro campionato, ci siamo confermati. L’anno scorso questa squadra partecipò ai play out, quest’anno faremo i play off: c’è una bella differenza… Un grazie alla società, ai dirigenti, allo staff e al gruppo che hanno saputo tenere botta nei momenti di calo e hanno conquistato un traguardo importante».



L’Atletico Morena, dunque, può già proiettarsi al prossimo 20 maggio quando giocherà il play off sul campo del Sora. «Un’altra grande emozione quella di affrontare una delle squadre più prestigiose del Lazio. Avranno il vantaggio di giocare in casa e di avere due risultati su tre a disposizione, ma noi vogliamo giocarci le nostre carte sapendo di poter contare eventualmente anche sui trenta minuti dei supplementari. In una partita secca può succedere di tutto» conclude Berti.

