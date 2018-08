Atletico sconfitto dall'Avezzano 2-1. Scudieri: «Ho visto un buon gioco»

di Paolo Baldi

Dopo la vittoria di sabato al Terminillo contro il Cerveteri, l'SFF Atletico è stato sconfitto ( 2-1) dall´Avezzano Calcio. Mister Scudieri non è preoccupato dello stop. «E' stata una bella partita contro una squadra di grande prestigio - ha detto - credo che il pareggio sarebbe stato più giusto viste le parecchie occasioni che non abbiamo finalizzate. Chiudiamo così il ritiro. Mi dispiace per gli infortunati che abbiamo avuto dopo la partita contro la Valle del Tevere, tra i quali Nanni, Colacicchi, Neri, Ortenzi e Cotani. La squadra mi soddisfa e la società ci sostiene come sempre. Sono sicuro che anche quest´anno faremo vedere le nostre qualità. Il 16 ricominceremo gli allenamenti e ci concentreremo sulla Coppa Italia. Giocheremo contro una squadra toscana e vogliamo farci trovare pronti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA