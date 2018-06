di Paolo Baldi

L'Atletico si radunerà a Fregene per iniziare la stagione 2018/2019 il 16 luglio. Saranno convocati anche una decina di giovani, che restanno in prova a disposizione del tecnico Raffaele Scudieri fino a fine mese. Dopo, la squadra andrà in ritiro per una settimana, ma la sede è ancora da definire.



La lista del confermati comprende per ora Galantini, Mercadante, Rizzi, Esposito, Pompei, Sevieri, Tornatore e D'Andrea. Il diesse Claudio Carelli nei prossimi giorni incontrerà, Tortolano, Mazzella, Diemma, Campanella, Bacchi e Sabatino per capire le loro intenzioni. «Cercheremo di trovare un punto d'Intesa, ma stiamo lavorando anche per gli innesti degli under. Grazie al rapporto che abbiamo con il Frosinone ne arrivanno alcuni dalla Ciociaria».



Sul fronte delle probabili partenze, per Nanni si sono mosse Samb, Monza e Olbia. Per quanto riguarda il centrocampista Rocchi, classe 97, invece sono due le Lega Pro che lo hanno nel mirino. «A breve si dovrebbe concludere la trattativa con una delle due. Incrocio le dita, sarebbe un bel traguardo», dice scaramantico Rocchi.





