Atletico Torrenova, botto di mercato In mezzo al campo c’è De Vecchis

di Tiziano Pompili

In un periodo in cui si parla ancora molto di possibile acquisizione di titoli, fusioni o al limite scelta degli allenatori, facendo spesso riferimento al post 30 giugno per eventuali annunci di calciatori, l’Atletico Torrenova si porta avanti e ufficializza il primo colpo per la nuova stagione.



Ed è un colpo notevole: Daniele De Vecchis è un nuovo giocatore del club capitolino. Centrocampista classe 1993 con importanti esperienze tra Civitavecchia, Ladispoli e Cavese, De Vecchis ha giocato a Frascati in Promozione e poi con la Play Eur in Eccellenza nella stagione appena conclusa. «Il presidente De Santis mi ha chiesto di fare una squadra che possa puntare al vertice – conferma il direttore sportivo Paolo Michesi – Al gruppo dello scorso anno cercheremo di aggiungere altri due o tre innesti importanti e uno di questo è certamente De Vecchis». Decisamente un bel regalo per il riconfermato allenatore Francesco Felici.

