di Tiziano Pompili

Stefano Martinelli non seguirà l'amico Tiziano Carnevali alla Vigor Perconti. Pur lusignato dall'attestato di stima del compagno di reparto nelle stagioni al Città di Ciampino, Stefano non poteva dire di no al fratello Massimiliano, direttore sportivo delle giovanili dell'Atletico Torrenova, che ha fatto un lungo lavoro di pressing familiare per far cambiare idea al fratello, che aveva annunciato di voler smettere con il calcio giocato e dedicarsi ad altro. Su Martinelli, difensore che fa salire il tasso tecnico della squadra, ha lavorato molto anche Cristiano Tromboni, scouting del Torrenova e grande amico di Stefano.

