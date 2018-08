Atletico Torrenova pensa ai giovani Per la difesa ecco Santonastaso

di Tiziano Pompili

Dopo aver piazzato diversi colpi "over" molto interessanti, l'Atletico Torrenova pensa anche ai giovani. E' di queste ore l'accordo con il giovane difensore ex Albalonga Davide Santonastaso, che può giocare sia a destra che al centro. Il ragazzo classe 1999 è stato strappato alla concorrenza di diversi club, alcuni anche di categoria superiore. Il gruppo di mister Felici da ieri è ufficialmente inserito nel gruppo C della Promozione e può essere una delle protagoniste.

