Atletico Torrenova, si salvi chi può Felici: «Il play out è imprevedibile»

di Tiziano Pompili

«Fino a un mese fa stavamo facendo altri discorsi e invece domenica ci dobbiamo giocare un play out per salvarci». Il tecnico dell’Atletico Torrenova Francesco Felici è giustamente preoccupato in vista della decisiva sfida di domenica prossima al Tre Torri contro l’Atletico 2000. «Il fatto di avere due risultati su tre (dopo 120’) e di giocare in casa non ci dà grandi vantaggi: credo che in questo genere di partite possa accadere di tutto e dunque le possibilità di salvezza siano equamente suddivise».



L’allenatore, subentrato a stagione in corso a Giovarruscio e già secondo di Paolo Mazza nella scorsa annata quando l’Atletico Torrenova si salvò ai play out piegando il Borgo Podgora, spiega il rallentamento dei capitolini. «Probabilmente abbiamo pensato di aver già raggiunto l’obiettivo e a livello mentale abbiamo un po’ mollato, ma il match di domenica non c’è bisogno di “caricarlo”: tutti sappiamo quanto vale. Fisicamente la squadra sta bene e lo ha dimostrato la vittoria di domenica scorsa contro il Fonte Meravigliosa. Purtroppo domenica mancheranno due pedine importanti come De Bernardo e Gimelli che sono andati a giocare un torneo internazionale in Russia con la Lazio calcio a 8».



Felici parla poi dell’avversario di domenica. «L’Atletico 2000 l’ho sfidato solo nel match di ritorno e mi è sembrato un avversario molto accorto dal punto di vista tattico, guidato da un allenatore valido come Fabrizio Antonini. Sarà una gara complicata, ma i nostri ragazzi hanno sempre dato il massimo nei momenti difficili di stagione e sono certo che anche domenica faranno il possibile per conquistare la salvezza».

