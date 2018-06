Attivista inglese per la difesa dei diritti degli omosessuali fermato dalla polizia russa a Mosca

di Redazione Sport

L'attivista inglese per la difesa dei diritti degli omosessuali Peter Tatchell è stato fermato dalla polizia russa a Mosca, vicino alla Piazza Rossa, per aver protestato contro le torture dei gay in Cecenia. Tatchell stringeva in mano un cartello con su scritto: «Putin non si preoccupa di agire contro le torture degli omosessuali in Cecenia». Lo riportano i media locali.

