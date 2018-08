di Nicola Gentile

Inizia a delinearsi l’Audace della stagione 2018-2019, non più targata Asilo Savoia ma comunque con l’ex partner ancora in buoni rapporti. Il ds Ventura insieme a D’Antimi, e di concerto con mister Di Rocco, sta facendo firmare i calciatori che, in questi giorni d’agosto, si stanno già allenando a Genazzano con il nuovo tecnico, discepolo di Daniele Greco, dal quale ha ottenuto anche l’imprimatur con una foto pubblicata sui social.



Dopo le firme del portiere Peri, del difensore Benedetti e quella del centrocampista Gioele Denni, arriva anche quella di Niccolò Dioletta, un ‘99 che la scorsa stagione vestiva la maglia del Monte Grotte Celoni. Vicini alla firma (questione di ore, dicono da Genazzano...) sono anche Luca Di Gioacchino, centrale di difesa del ‘95, e Danilo Marchionni, attaccante che ha vestito le maglie del Cynthia e del Monterotondo.

