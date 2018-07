Audace, dopo Peri e Benedetti presi Cellitti e Nanni. Altri colpi in arrivo

di Mauro Topini

Arrivano con il contagocce, ma arrivano, i tesseramenti in casa dell'Audace, che ieri ha ripreso la corsa verso il nuovo campionato di Eccellenza. Lo ha fatto sotto una luce nuova, meno sfarzosa di quella della scorsa stagione, ma con la voglia, comunque, di non far morire un club che festeggerà (come Tivoli e Cavese) i 100 anni di vita tra qualche mese.



Il supervisore del mercato Mauro Ventura, dopo le firme di Peri e Benedetti, ha ottenuto anche quella di Alessio Nanni, che ha appena lasciato l'Eretum Monterotondo, e quella di Filippo Cellitti, un '99 di scuola Lupa Roma che ha vestito anche la maglia del Serpentara. Vicino anche il 2001 Danilo Giuliani proveniente dal Torrenova. Nelle prossime ore, potrebbero arrivare anche altre firme da parte dei calciatori che comunque si stanno allenando con l'Audace. Ha invece lasciato il club, per accasarsi nella vicina Paliano, il Duemila Lorenzo Francesini.

