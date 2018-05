Audace, un Greco da 100… e lode: «Il futuro? La società già sa tutto»

di Tiziano Pompili

Un percorso iniziato tra molta curiosità e un po’ di diffidenza. Ma a tre anni di distanza Daniele Greco, player manager dell’Audace, sta per tagliare un traguardo non da poco: 100 panchine alla guida della squadra di Genazzano. «Anche se di panchine ne ho fatte poche» sorride il fantasioso centrocampista offensivo classe 1988.



«Quando il direttore Guidi mi propose l’idea, accettai con entusiasmo chiedendogli però di lasciarmi piena libertà decisionale e da questo punto di vista le cose sono andate molto bene. E’ chiaro che nel tempo qualche frizione c’è stata, ma mai a livello personale: il rapporto è stato sempre trasparente. Il direttore è uno molto “presente” sui social, ma tutto quello che ci dovevamo dire ce lo siamo sempre detti viso a viso». L’annata dell’Audace è stata meno travolgente di quella passata.



«Ma credo che alla fine il bilancio sia comunque positivo: abbiamo espresso un buon calcio, abbiamo il cannoniere del girone e tanti altri ragazzi in rampa di lancio per imitare loro compagni che in passato hanno fatto il salto in categorie superiori. Il traguardo delle 100 “panchine” non è tanto importante, ma lo è molto di più quello che siamo riusciti a fare in questi tre anni di lavoro». La chiusura della stagione arriverà domenica col match interno contro la Virtus Nettuno Lido, poi si penserà al futuro anche se Greco rivela: «La società è già a conoscenza della mia decisione e domenica la comunicherò alla squadra. Al momento di più non voglio dire».

