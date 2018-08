Audace. Di Rocco, mi manda Greco: «Non mi aspettavo questa chance»

di Tiziano Pompili

Un bellissimo messaggio social per incoraggiare il suo successore ed ex “vice”. Daniele Greco, ex player manager dell’Audace, ha voluto incoraggiare l’amico Marco Di Rocco, ai primi giorni di guida del club di Genazzano. «Come ho detto ai ragazzi – ha scritto Greco sul suo profilo Facebook -, hanno la fortuna di avere un allenatore competente, preparato e onesto. Spero sfruttino questa opportunità per crescere sia come calciatori che come persone. La stessa opportunità che spero riesca a sfruttare anche te, mio caro Robin. È il momento di diventare Batman! In bocca al lupo amico mio».



Greco ha fatto visita al gruppo dell’Audace nelle scorse ore e ha trascorso un po’ di tempo con le persone che hanno caratterizzato la sua esperienza nel club di Genazzano. «Daniele non è il tipo che scrive pubblicamente quel genere di messaggi e questo mi ha fatto apprezzare ancor di più il suo augurio – dice Di Rocco – L’Audace è una creatura sua, nata dall’intuizione dell’ex direttore sportivo Guidi che ha visto in Greco un’ottima guida tecnica, oltre che un calciatore fuori categoria per l’Eccellenza. Io cercherò di sfruttare quella scia, anche se il gruppo è totalmente rivoluzionato e ogni allenatore deve mettere del suo nelle squadre che guida». Trentenne, coetaneo di Greco, Di Rocco ne ha accompagnato l’avventura da player manager dell’Audace dall’ottobre del 2016. Nella stagione precedente la sua ultima “vera” avventura da calciatore al Borgo Hermada dove ha allenato anche alcuni gruppi giovanili, mentre in precedenza ha vestito pure le maglie di Terracina (anche nella serie D allora allenata da Biagioni) e poi Ostiamare.



«Non mi aspettavo questa chiamata, ma la società ha voluto dare una certa continuità al lavoro portato avanti da Greco. Questa squadra arriva da tre stagioni in cui ha segnato 210 gol e proveremo a riproporre lo stesso stile di calcio, ma è un gruppo totalmente rivoluzionato rispetto all’anno scorso e bisognerà ripartire da zero. Il ds D’Antimi e il suo consulente Ventura stanno completando l’organico, ma noi non abbiamo fretta perché vogliamo essere pronti nel caso nascessero delle opportunità più avanti». L’esordio in amichevole della nuova Audace di Di Rocco è programmato per il 13 agosto contro lo Sporting Vodice, poi il 19 la sfida contro il Campus Eur.

