Marco Guidi e l'Audace, un binomio che è destinato a scioglersi. Almeno per la prossima stagione, come annuncia lo stesso ds, che si sposterà nella vicina Cave (dove c'è tanta voglia di riscattare la brutta stagione appena conclusa) o nella lontana (e questo già pesa sulla bilancia) Anzio, dove c'è la prospettiva, piuttosto remota, di tornare subito in serie D attraverso una domanda di ripescaggio.

La separazione tra Guida e l'Audace (che resta a Genazzano, nella culla dove 100 anni fa, ormai, era nata) è figlia di una stagione che doveva (e poteva) essere di grandi prospettive, ma che alla fine ha regalato qualche delusione, pur restando importante con il quinto posto finale che bissa l'ottimo piazzamento della scorsa stagione.

Ma quell'Audace, fatta di giovani e di grande amicizia, sembra non avere più le fondamenta, rappresentate dallo stesso Guidi e dal tecnico Greco, che per motivi di lavoro ha deciso dilasciare il calcio per qualche tempo. Inoltre, è venuto a mancare anche l'abbinamento con quell'Asilo Savoia che è prossimo a spostarsi a Roma (zona Tor Sapienza) abbinandosi non più all'Audace ma ad un club romano che lascerà il campo di Tor Bella Monaca dove ha giocato finora. L'ufficializzazione di questa novità (che viene messa in atto attraverso un bando pubblico) arriverà a giorni, ma intanto il ds Guidi ha già scelto il suo futuro. A Genazzano e all'Audace resta legato, sia chiaro, ma in qualsiasi "rapporto" c'è bisogno di staccare, sia pure brevemente, la spina ogni tanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA