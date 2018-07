E' arrivata la conferma alle anticipazioni de Il Messaggero. Marco Di Rocco, già vice di Daniele Greco, è il nuovo allenatore dell'Audace, che riparte all'insegna dei giovani con un nuovo ds Pasqualino Dantimi (Marco Guidi è passato alla Cavese) e la supervisione di un esperto uomo di mercato come Mauro Ventura. L'ufficializzazione è arrivata attraverso un comunicato, che riportiamo per intero qui sotto:



"Il 2019 rappresenta per l'ASD AUDACE un anno importante. La storica società si avvia a compiere 100 anni dalla sua fondazione. Il progetto di sviluppo del settore giovanile e di crescita del settore agonistico, condotto dalla attuale gestione, ha raggiunto gli obiettivi più alti fin dalle sue origini, tanto da renderla una realtà sportiva leader nel territorio laziale.

I recenti ingressi di nuove figure tecniche daranno nuova linfa al settore agonistico della prima squadra, creando forti sinergie con il Settore Giovanile della società che ha avuto il merito di conseguire importanti successi ed ha favorito la crescita dei giovani talenti, oggi pronti a debuttare nella serie superiore del Campionato d'Eccellenza laziale.

Il nuovo staff tecnico, sempre più qualificato e arricchito dalla presenza di validissimi tecnici e preparatori, dimostra che nell'Audace conta la meritocrazia e la sana competizione.

La scelta della conduzione tecnica della prima squadra, che rappresenta una scommessa sulla continuità, ha portato all'incarico del Mister Marco Di Rocco, un giovane che si è formato nell'Audace e che nelle ultime due stagioni ha collaborato al fianco del Mister-player Greco con il quale condivide la stessa visione del calcio, fresco, giovane, professionale e dinamico.



Ma le novità importanti non finiscono qui: per il ruolo di Direttore Sportivo è stato scelto Pasqualino Dantimi, affiancato da un super consulente che risponde al nome di Mauro Ventura; sul piano più operativo, i due agiranno in strettissimo contatto. Benvenuti!



I tecnici sono già al lavoro per allestire e completare la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato, che cadrà nell’anno del centenario.

La dirigenza ha sempre come obiettivo primario la valorizzazione dei talenti e pone al centro di questo progetto il lavoro, l'indipendenza, la professionalità e il sacrificio.

La prossima selezione ricercherà ragazzi, motivati che, saranno supportati per fare il grande salto nel mondo dei professionisti.

Al centro del progetto ci sono anche i giovani, soprattutto i ragazzi del Settore Giovanile, espressione virtuosa del nostro territorio e finalmente apre la grande novità della Scuola Calcio Elite, riconosciuta dalla FIGC.Un'altra per la dell'Audace per la formazione dei giovani.



L'AUDACE si avvia a spegnere la candelina n. 100 ma continua a sognare in grande, con le doti e le virtù legate alla tradizione, al sociale, all'esperienza e all'innovazione. Audace ha una storia importante ma guarda sempre al futuro. Sempre avanti! Ma le novità e le belle notizie non finiscono qui: rimanete connessi! E allora, nell’anno del centenario...buon lavoro a tutti noi e... FORZA AUDACE dal 1919!!!

