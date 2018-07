Audace, il portiere Lorenzo Peri è il primo rinforzxo. Firma Benedetti

Lorenzo Peri, ex portiere del Città di Ciampino in Eccelenza e serie D, è il primo acquisto dell'Audace, che quest'anno sarà allenata da Di Rocco. Il ds Dantimi, con il sostegno di Mauro Ventura, ha ottenuto il sì del numero uno e anche la firma sul rinnovo del tesserramento per il difensore centrale Davide Benedetti uno dei pochi (o forse l'unico...) a non traslocare al Montespaccato.

