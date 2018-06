Audace Savoia, spunta Belli Ipotesi Amelia come supervisore

di Tiziano Pompili

Nel quadro delle protagoniste della prossima Eccellenza (ancora da definire in toto), è una delle ultime panchine ancora formalmente con il segno “ics”. L’Audace, in attesa di definire gli ultimi aspetti burocratici del bando vinto con Asilo Savoia, è al lavoro per la prossima stagione a fari spenti. Il club, che rimarrà di stanza a Genazzano per le gare ufficiali, sta sfogliando la margherita per scegliere il successore del player manager Daniele Greco.



Tra le ipotesi in ballo sta prendendo corpo il nome di Marcello Belli, tecnico che nella passata stagione ha vissuto una tormentata esperienza alla guida del Praeneste Carchitti in Promozione e che in precedenza ha lavorato spesso nel settore giovanile.



Nei giorni scorsi si era vociferato anche di un possibile accostamento di Marco Amelia, fresco neo patentato a Coverciano (a dicembre è diventato allenatore professionista) che potrebbe ricoprire un ruolo di supervisore. Al momento arrivano sostanziali da parte dei vari protagonisti e dal club di Genazzano che, però, nei prossimi giorni dovrà per forza di cose fare chiarezza sullo staff tecnico e dirigenziale per affrontare al meglio la prossima stagione di Eccellenza.

