Presentata, presso Palazzo Colonna, la nuova maglia del Centanrio dell'Audace, che torna alle origini, ovvero al black and white, i colori antichi dell'Audace di Genazzano. E' stato il presidente Casella a fare gli onori di casa, presentando le novità dopo un filmato che ha ripercoso la storia del club, fondato nel 1919.



Presentata anche la nuova squadra, completamente rinnovata rispetto a quella della scorsa stagione. Mauro Ventura, insieme a D'Antimi, ha certosinamente lavorato, di concerto con il nuovo mister Di Rocco, per ricomporere un mosacio che aveva perso tutti (o quasi) i pezzi che l'avevano portata a chiudere al quinto posto.



Gli ultimi tasselli sono stati messi proprio in questi giorni, con le firme sui tesseramenti dell'attaccante Giulio Tagliabue (ex Montecelio, Civitavecchia e Grotte Celoni) che la scorsa stagione ha chiuso il campionato con la Polisportiva Monti Cimini. Insieme a Tagliabue, arriva la firmaanche di William Azzawi, che era già stato, per un breve periodo, all'Audace nell'estate dello scorso anno, prima di trasferirsi al Grifone Gialloverde.



Gli ultimi due tasselli vanno a completare un organico (ma non è esclusa qualche new entry dell'ultima ora prima della chiusura dei tesseramenti) che nelle scorse settimane aveva portato in bianconero 8a questo punto...) Fortunato, Nasti, Peri, Marchionni, nanni, Bosquet e Denni. Al gruppo di Di Rocco, nei giorni scorsi si erano anche uniti Gabriele Massimiani (ex Cynhtia) e Gianluca Francesci (ex Atletico Acilia), oltre a Marco Ciampi, calciatore del '94 che proviene dalla Valle Telesina.

