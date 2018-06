di Andrea Gionti

L’Aurora Vodice Sabaudia scatenata sul mercato in entrata. Tornata in Promozione, grazie all’attivismo del direttore sportivo Antonio Gravagnoli ha pescato dalla Campania (4 giocatori) e dalla provincia di Latina (3). «Una campagna acquisti oculata ma precisa, con l’intento di aver portato qui da noi giocatori di livello – commenta il dirigente Gravagnoli – Grazie soprattutto al presidente Claudio Danesin, il nostro tifoso numero 1». Alla corte di Riccardo Stanziale sbarcano il portiere Zaccagnini dal Montello, l’esterno Della Nora (ex Latina Scalo, il difensore Ragozzo (Sporting Vodice), il centrale Pirozzi (Ancona), l’attaccante Maggino (ex Juve Stabia, Formia ed Insieme Ausonia), l’esterno alto Quaranta, ex Vitulano di Eccellenza campana e la punta centrale Imparato, ex Savoia, Ercolanese e Viribus Somma. Tanti i confermati: Racciatti, Sampaolo, Di Giorgio, Aveta, Orientale, Mappa, Sommella, Barbaro, Monetti, cui verranno aggregati diversi under. «Non siamo abituati a nasconderci, puntiamo a fare qualcosa di importante. Sappiamo che il girone pontino-ciociaro è tosto, la squadra è stata attrezzata. Inizieremo la preparazione il 1° agosto, il gruppo è sempre fondamentale e continuiamo su questo percorso, cercando di disputare un campionato di spessore», chiosa il ds dell’Aurora Vodice Sabaudia Antonio Gravagnoli.

