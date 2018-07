di Emiliano Papillo

Arriva dalla Campania, precisamente dal San Giorgio a Cremano, formazione di Eccellenza, l'ultimo rinforzo dell'Insieme Ausonia del patron Alessandro Anelli. La formazione ciociara punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato regionale di Eccellenza. L'ultimo acquisto è un attaccante di cui si dice un gran bene. E' Patrizio Ioio, 24 anni, autore di ben 18 reti nell'ultimo campionato. Un giocatore sul quale l'Insieme Ausonia punta molto e che di fatto chiude il mercato in entrata della squadra ciociara. L'operazione è stata portata portata avanti dal ds Del Borgo con il dirigente Carlo Iodice.



«Non vediamo l'ora di iniziare- ha spiegato il mister confermato dell'Insieme Ausonia, Roberto Gioia- sono molto soddisfatto della campagna acquisti. Il presidente mi ha messo a disposizione una rosa competitiva, ingaggiando i giocatopri che avevo chiesto. Ora bisogna solo lavorare ed il campo darà le risposte alle nostre aspettative. Non ci nascondiamo, vogliamo fare bene e migliorarci rispetto allo scorso anno. Sarà sicuramente sicuramente un campionato difficile, vogliamo farci trovare pronti».



L'Insieme Ausonia del patron Anelli andrà in ritiro dal 30 luglio ad Acquafondata. Sono 24 i convocati:

Portieri: Emiliano Zeoli, 21 anni (Dalla Turris), Antonio Palermo, 19 anni (Dalla Virtus Goti);

Difensori: Francesco Colacicco, 20 anni (Confermato), Benedetto Di Vito, 22 anni (Confermato), Carlo Esposito, 18 anni (Dal Villa Literno), Vincenzo La Manna, 33 anni (Confermato), Nicola Pirolozzi, 27 anni (Confermato), Benedetto Quirino 19 anni (Confermato), Davide Rufo, 19 anni (Dal Piedimonte).

Centrocampisti: Anthony Badu, 22 anni (Confermato), Malick Boye, 20 anni (Dal Cassino), Vincenzo De Magistris, 20 anni (Dal Portici), Guido Natoni, 32 anni (Confermato), Emanuele Pirolozzi, 29 anni (Confermato), Pietro Stagno, 18 anni (Confermato), Ndiaga Wada, 31 anni (Dal Mussomeli), Gabriele Grossi, 24 anni (Dal MSG Campano), Francesco Esposito, 19 anni (dal Sorrento)

Attaccanti: Patrizio Ioio, 24 anni (Dal San Giorgio a Cremano 1926), Ciro Corrado, 29 anni (Dal Monte Cimini), Alessandro D'Alterio, 26 anni (Dal Roccasecca), Luigi Gioia, 29 anni (Confermato), Nugnes 20 anni (Dal Mistral Gaeta), Matteo Zonfrilli, 24 anni (Dal Roccasecca).

© RIPRODUZIONE RISERVATA