di Emiliano Papillo

Tre amichevole estive, un pari due sconfitte ma soprattutto nessuna rete. E' il bilancio negativo dell'Insieme Ausonia del patron Anelli che si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato regionale di Eccellenza.

Finora però il reparto piu' atteso, l'attacco dove sono arrivati giocatori di qualità come Ciro Corrado e Ioio ha deluso. Nessun allarme, si tratta di calcio d'agosto, ma mister Gioia è pronto ai cambiamenti.

«E' vero finora malgrado ottime prestazioni e tanto impegno in tre gare non siamo riusciti a fare goal. Preoccupato? No si tratta di calcio d'agosto, ma un minimo di attenzione e riflessione va fatta- ha spiegato mister Roberto Gioia- creiamo tanto ma non finalizziamo, qualcosa bisogna cambiare. In settimana proveremo nuove soluzioni. Siamo partiti con il 4-2-3-1 adesso proveremo il 4-3-3. La squadra è in crescita, resta questo problema del goal che cercheremo di risolvere al piu' presto. Un ritorno al mercato? No per adesso restiamo così, vedremo cosa accadrà. Lavoreremo molto sulla fase offensiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA