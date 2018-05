di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia ha chiuso con una salvezza anticipata la sua prima stagione nel massimo campionato dilettantistico regionale, l'Eccellenza. In 34 gare la squadra inizialmente affidata a Roberto Gioia, poi per due mesi a mister Rosolino e di nuovo allo storico allenatore Gioia che per oltre cinque anni ha contribuito ai successi del club, ha conquistato 49 punti frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte. Settimo posto finale.



«Siamo soddisfatti della nostra prima stagione in Eccellenza - ha spiegato il ds dell'Insieme Ausonia, Carlo Iodice- abbiamo raggiunto con largo anticipo il nostro obiettivo principale che era la salvezza. Potevamo fare sicuramente qualcosa in piu' visto che dopo aver raggiunto il traguardo la squadra si è un po' rilassata, ma questa stagione ci ha insegnato tanto, siamo contenti di quello che abbiamo fatto»



«Bisogna considerare che eravamo una neopromossa- ha aggiunto Iodice- ed il fatto che rispetto ad altre squadre siamo partiti in ritardo per effetto del ripescaggio avvenuto ben oltre la fine del precedente campionato di Promozione chiuso al secondo posto. Qualche errore è stato fatto con il cambio di allenatore e poi il ritorno di Gioia, ma era solo frutto di inesperienza».



Ora il futuro. «Nella prossima stagione- ha concluso Carlo Iodice- avremo il vantaggio di partire in anticipo rispetto alla stagione appena conclusa e partiamo con un punto fermo il mister Roberto Gioia che sarà il primo ad essere confermato. Vogliamo disputare un campionato di vertice per cui ci sarà una vera e propria rivoluzione nell'organico. Obiettivo principale due attaccanti che fanno goal e giovani validi. Le conferme?Non piu' di sei o sette».



​Carlo Iodice non fa i nomi ma gli indiziati ad essere confermati sono il capitano Luigi Gioia che proprio sul finale di stagione ha superato le 100 reti in carriera tutte con la maglia dell'Insieme Ausonia, Natoni, Antonhy Badu, Nico Pirolozzi, Vincenzo La Manna. Tra i giovani probabilmente Colacicco, Coker e Di Vito. Ad essi potrebbero esserne aggiunti altri che hanno vestito la maglia biancoazzurra in questa stagione. Staremo a vedere.

