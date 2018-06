di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia ha confermato mister Roberto Gioia, 46 anni in panchina. Dopo una prima stagione in Eccellenza dove, a parte due mesi nei quali il tecnico, è stato sostituito da Rosolino, si punta a crescere. Gioia, ex calciatore tra gli altri del Cassino, fa il punto della situazione in vista del prossimo massimo campionato dilettantistico regionale. «E' chiaro che con gli ingaggi di Ciro Corrado, Antonio Giglio, Zonfrilli, Zeoli e De Magistris non posiamo nasconderci. Puntiamo in alto. Dire adesso che vinceremo il campionato è un azzardo che non vogliamo proprio fare. Troppo spesso capita che squadre in estate spendono tanto ma poi non vincono quindi restiamo con i piedi per terra - ha spiegato mister Roberto Gioia - convinti che vogliamo fare bene, è fuori discussione».



«Per quanto riguarda il mercato ci mancano di sicuro un portiere e un centrocampista centrale. Abbiamo visionato diversi profili, ma aspettiamo. C'è tempo non vogliamo sbagliare perché il rinforzo in questo ruolo ci farà fare il salto di qualità. Poi ci manca qualche giocatore in età di Lega - aggiunge Gioia - che andremo a prendere per completare la rosa. Per quanto riguarda gli avversari bisogna aspettare i gironi che potrebbero cambiare. Di certo le due squadre di Pomezia si stanno muovendo bene e saranno protagoniste, ma per esprimere giudizi anche sulle altre, aspettiamo di conoscere le avversarie. Inizieremo la preparazione il 30 luglio. Dove, però, è ancora da decidere. Stiamo valutando alcune cose, ma quel giorno inizieremo ad allenarci».



Tra Gioia e l'Ausonia, è un amore che non è nato oggi. «Ad Ausonia mi trovo bene è casa mia. Qualche anno fa ho iniziato a fare l'allenatore-giocatore, poi ho smesso per riprendere con il presidente Anelli. Il progetto dell'Insieme mi è subito piaciuto. Abbiamo vinto il campionato di Terza categoria, Vinto la Seconda Categoria, andando in Prima Categoria dove siamo arrivati secondi salendo in Promozione. In questa categoria abbiamo ottenuto un quinto posto ed un secondo posto che ci ha permesso di salire in Eccellenza. Nella stagione appena conclusa i siamo salvati con largo anticipo- ha concluso mister Gioia- in sei anni penso di aver fatto qualcosa di positivo. Ora però non vogliamo fermarci e per il prossimo campionato puntiamo molto in alto».

