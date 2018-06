di Emiliano Papillo

Niente Antonio Giglio per l'Insieme Ausonia del patron Anelli, che parteciperà al prossimo campionato regionale di Eccellenza. L'attaccante ex Cassino, ad Agnone nell'ultima parte della scorsa stagione, andrà infatti in serie D alla squadra piemontese del Bra. E' stato lo stesso Giglio ad annunciare la nuova destinazione sul suo profilo facebook. L'attaccante che ha militato nel Cassino e nell'Isolaliri andando sempre in doppia cifra era dato come uno dei colpi piu' importanti dell'Insieme Ausonia che vuole recitare un ruolo da protagonista nella prossima Eccellenza. Giglio era dato per sicuro al pari di Corrado, Zonfrilli, Zeoli, De Magistris, ma qualcosa a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei trasferimenti (1° luglio) non è andato nel verso giusto.



L'Insieme Ausonia, appresa la notizia tramite la società e i suoi uomini di mercato, il ds del Borgo e il dirigente Carlo Iodice, ha evitato le polemiche concentrandosi sul sostituto di Giglio. E' stato sondato il mercato di Eccellenza e serie D della Campania. Domani la società incontrerà due attaccanti e non è escluso che possano essere ingaggiati entrambi. Nel frattempo è stato confermato il laterale Benedetto Di Vito e sono in arrivo due under, un centrocampista e un laterale offensivo di cui si dice un gran bene. Poi verranno ingaggiati un centrocampista che dovrà dettare i tempi e agire davanti alla difesa, e un portiere di categoria. L'intento della società del presidente Anelli è di giocarsi le proprie carte per la promozione in D.

