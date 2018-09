di Emiliano Papillo

Ottimo inizio di stagione per l'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia alla seconda stagione consecutiva nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. La compagine ciociara ha superato per 2-0 la Vigor Perconti grazie alle reti di Boye ad inizio gara e di Zonfrilli nel finale.



«E' stata una bella partita, giocata con voglia e determinazione. Abbiamo risolto il problema goal che ci aveva tormentato un po' nelle gare amichevoli. Abbiamo creato molto, dovevamo chiudere prima la gara, da questo punto di vista dobbiamo migliorare - ha spiegato mister Roberto Gioia - dopo il vantaggio doveva realizzare la seconda rete, invece abbiamo chiuso la gara solo nel finale con Zonfrilli. Comunque siamo partiti con il piede giusto e questo è fondamentale».



«Peccato non essere riusciti a mandare in goal Ioio che è il nostro bomber, ma siamo sicuri farà tanti goal quest'anno. Puntiamo molto su di lui- ha aggiunto Gioia- abbiamo affrontato una squadra giovane ma con elementi validi che a mio parere darà fastidio a tanti quest'anno. Ora ci prepariamo alla difficile trasferta di Itri che a mio parere è una delle migliori squadre del girone». Con la vittoria odierna l'Insieme Ausonia dimostra di essere una delle pretendenti alla promozione in D.



