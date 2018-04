di Emiliano Papillo

Domenica la ventinovesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B, vedrà scontrasi ad Ausonia la compagine di casa dell'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia che con 42 punti è già matematicamente salva e la capolista Città di Anagni. Si tratta di una sfida che lo scorso anno in Promozione entusiasmò tutti per il testa a testa. Poi il campionato è stato vinto con merito dall'Anagni, ma l'Ausonia seconda è stata ripescata



​Le due squadre, entrambe neopromosse stanno facendo bene in Eccellenza, soprattutto il Città di Anagni capolista grazie ad ottime prestazioni. Ma ad Ausonia la gara è molto attesa e la tifoseria organizzata ha chiamato a raccolta tutta la città per essere presente in massa domenica allo stadio.



«Domenica affrontiamo una grande squadra per la quale abbiamo il massimo rispetto. L'Anagni è in testa alla classifica con merito e sinceramente sono contento per Fabio Gerli un allenatore bravo e preparato, ma domenica voglio batterlo- ha spiegato Roberto Gioia, allenatore dell'Insieme Ausonia- conosciamo il modo di giocare degli anagnini, proveremo a sorprenderli»



«Noi con 42 punti abbiamo già raggiunto la salvezza matematica, primo obiettivo stagionale- ha aggiunto Gioia- ma non siamo in vacanza e non ci sentiamo appagati. Rispetto a loro non abbiamo nulla da perdere ed abbiamo la testa sicuramente piu' linera di loro. Giocheremo per vincere, questo è certo, a me non piace perdere. Non faremo una partita in difesa».



«Per quanto riguarda la formazione- ha concluso Gioia- deciderò solo alla fine, ma la squadra sta bene, l'unico dubbio riguarda Emma. Per quanto riguarda il modulo sarà molto offensivo. La tifoseria è in grande fermento? Sono contento, i nostri tifosi sono eccezionali, e, tranne un breve periodo ci sono stati sempre vicini. Mi auguro lo stadio pieno, sarà di certo una splendida partita».



​Gioia dovrebbe schierare Scognamiglio tra i pali, Colacicco, Pirolozzi, Di Vito e La Manna in difesa, Badu, Gemmiti, Natoni e Pascarella a centrocampo, Bracco e Gioia in attacco. Ma non sono escluse sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA