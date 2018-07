di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia del patron Alessandro Anelli sarà da domani fino all'11 agosto in ritiro ad Acquafondata per preparare la stagione 2018-2019 la seconda consecutiva in Eccellenza. Conferemato mister Roberto Gioia in panchina ed alcuni degli elementi migliori della passata stagione, Antonhy Badu, Vincenzo La Manna, Francesco Colacicco, Luigi Gioia, Benedetto Di Vito ed altri, la società ha cambiato il portiere affidandosi al giovane Emilio Zeoli e soprattutto il reparto avanzato con gli arrivi di Ciro Corrado e Iaio.



Per Corrado ex Boville, Cassino, Roccasecca è un ritorno in ciociaria dopo una stagione passata tra il Monte Cimini fino a dicembre ed una squadra campana in Eccellenza.



«Torno in ciociaria dopo una stagione un po' particolare dove comunque sono riuscito a realizzare complessivamente 14 reti. Da esterno non sono poche- ha spiegato Ciro Corrado- vengo in una società solida seria ed ambiziosa ed in una buonissima squadra. Conosco tra gli altri Di Vito e Zonfrilli. In carriera ho realizzato oltre 120 reti, da esterno offensivo non sono poche. Mi piace fare assist anche se ormai da diversi anni vado in doppia cifra. Ma la cosa che mi interessa di piu' è l'obiettivo di squadra»



«Darò tutto me stesso per fare bene- ha aggiunto Corrado- il mio parner in attacco sarà Ioio. Non lo conosco personalmente ma mi dicono che sia fortissimo. Spero di avere da subito una buona intesa con lui. Mi aspetto un campionato di qualità e di alto livello. Noi tra le pretendenti alla D' Speriamo, ci proveremo, ma vincere non è mai facile. Sono contento di questa scelta, c'è molto entusiamo, ora dobbiamo lavorare e fin da subito iniziare a vincere. C'è molta fiducia, aspettiamo qualche giorno per dare i primi giudizi».

