Ausonia scatenata, altri cinque colpi. Iodice: «Puntiamo molto su Wade»

di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia letteralmente scatenata sul mercato. Dopo gli arrivi del bomber Ciro Corrado, del portiere Emilio Zeoli e del centrocampista Boye Malick, oggi sono stati annunciati ben cinque nuovi acquisti. Si tratta del senegalese Ndiaga Wade, 31 anni, centrocampista centrale con ben 7 campionati di serie D alle spalle, Vincenzo De Magistris, 20 anni, centrocampista ex Portici, Francesco Esposito, 19 anni ex Formia e Sorrento e due baby di appena 17 anni, Raffaele Squillace e Salvatore Senatore. Gli ultimi due provengono dalla scuola calcio Vitale Casoria. Cinque acquisti messi a segno dal duo della società di patron Anelli che si occupa di mercato, Carlo Iodice-Del Borgo.



«Cinque ragazzi che volevamo fortemente. Puntiamo molto sul senegalese Ndiaga Wade. Il nostro mercato non è ancora chiuso- ha spiegato Carlo Iodice- ora ci concentriamo sul reparto offensivo». Intanto è stato confermato il difensore centrale Francesco Colacicco. Non resteranno invece ad Ausonia Baglioni e Coker.

