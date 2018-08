di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia sta sutando nella quiete di Acquafondata dove sta preparanso la stagione 2018-2019 di Eccellenza, la seconda consecutiva nel massimo campionato dilettantistico regionale. Tra i volti nuovi e piu' attesi, quelli del bomber Patrizio Ioio, 24 anni, campano chiamato dalla società del presidente Alessandro Anelli per garantire insieme a Ciro Corrado i goal necessari per poter lottare per la promozione in serie D.



Patrizio Ioio si presenta in esclusiva al Messaggero.

«Sono nato a Napoli il 28 ottobre del 1994 e sono cresciuto calcisticamente nel Bacoli. Lo scorso anno ho militato nel San Giorgio a Cremano, campionato di Eccellenza regionale campana dove ho realizzato 18 reti in campionato e quattro in Coppa Italia. E' stata la mia migliore stagione- ha dichiarato Ioio- in quanto precedentemente avevo realizzato 17 reti nel Bacoli sempre in Eccellenza. Sono sei anni che gioco nel massimo campionato dilettantistico regionale - ha spiegato Patrizio Ioio - ma mai mi era capitato nel Lazio. Non conosco nessuna squadra del girone».



«Il mio arrivo ad Ausonia? Sinceramente è stata una trattativa lunga e non facile. All'inizio infatti è iniziato tutto per via telefonica con alcuni dirigenti. Etro in vacanza con la mia compagna e sinceramente ero un po' scettico visto che non conoscevo squadre laziali e tantomeno ciociare. Ma quando ho incontrato il presidente Alessandro Anelli- ha aggiunto Ioio- ho impiegato due minuti a trovare l'accordo ed a firmare il contratto. Avevo anche proposte dalla serie D, ma ho preferito Ausonia».



«Il progetto qui mi affascina, non ho mai affrontato una squadra laziale o giocato nel Lazio, ma questo campionato mi stimola molto, non vedo l'ora di iniziare. Sono pronto a mettermi al servizio della squadra. Allacciandomi alle parole del mister Gioia- incalza Ioio- dico che la società ha allestito una squadra forte, e quindi, senza giri di parole, punteremo a fare del nostro meglio per stare davanti a tutti. Escludendo Coppa Italia e playoff sono a 65 reti in carriera voglio farne ancora tantisisme. Ai tifosi prometto massimo impegno ed attaccamento alla maglia. Spero di fare piu' goal possibili, sono stato chiamato per questo. Al momento mi sto trovando benissimo, pronto a lottare gara dopo gara per la vittoria finale. Ora aspetto l'inizio delle gare ufficiali».



