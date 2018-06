di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia del presidente Anelli si sente tranquilla. In relazione all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura Federale della Figc, in merito a presunte irregolarità nella partita casalinga di aprile contro il Pomezia, vinta dai pometini, va avanti tranquilla. Per ora, la Procura ha ascoltato quattro calciatori del club della provincia di Frosinone. «Siamo assolutamente sereni, tranquilli e totalmente all'oscuro di qualsiasi accusa formulata nei confronti di nostri tesserati», spiega il dirigente dell'Ausonia, Carlo Iodice. «E' vero che sono stati ascoltati quattro giocatori, ma su quanto è stato dichiarato c'è il segreto istruttorio. Per noi si tratta di una bolla di sapone montata ad arte per screditare una società seria che vuole crescere. Stiamo parlando del nulla, concentriamoci sulla prossima stagione».



A proposito della prossima stagione l'Insieme Ausonia è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver contattato Antonio Giglio, bomber ex Cassino, la società del patron Anelli è vicinissima anche al giovane Matteo Zonfrilli, fantasista ex Roccasecca e, soprattutto a Ciro Corrado, esterno d'attacco anch'egli come Giglio ex Cassino. Si sogna di riformare in maglia biancoblù la coppia d'attaccoGiglio-Corrado che molto bene ha fatto nella Città Martire. Quest'anno nel girone A dell'Eccellenza Corrado, prima di trasferirsi vicino casa, in Campania, ha realizzato 12 reti da esterno offensivo superando le 110 reti in carriera. Contattato dal Messaggero Corrado conferma che «la trattativa c'è siamo a buon punto, ma nulla ancora di definitivo, vedremo».



In casa dell'Arce dopo l'addio dell'ormai ex ds Francesco Pistolesi e la fine consensuale del rapporto con il mister Emiliano Adinolfi, è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica, Eddie Fasani.

