â€‹Australia, poker alla Repubblica Ceca. Dzeko ok

di Redazione Sport

A una manciata di giorni dall’inizio del Mondiale in Russia, fissata per il 14 giugno, le squadre qualificate si preparano al grande appuntamento scendendo in campo per le amichevoli. Ieri, ad esempio, l’Australia ha asfaltato la Repubblica Ceca del romanista Schick a Sankt Polten (4-0), mentre la Corea del Sud ha dovuto chinare la testa al passaggio della Bosnia di Dzeko (1-3) a Jeonju.



In particolare l’Australia guidata dal ct olandese van Marwijk si è liberata dei cechi indovinando la via della porta grazie a Leckie, Nabbout, ancora Leckie e a Jugas, autore di un’autorete. Come si diceva, Schick ha giocato da titolare ed è stato esentato dal tecnico Jarolim al minuto numero 75. Va ricordato che la Repubblica Ceca non si è accreditata al Mondiale: anzi, a ben guardare, non si qualifica addirittura dal 2006. Viceversa l’Australia parteciperà eccome: e farà parte del girone C insieme alla Danimarca, alla Francia e al Perù. Prima dell’avvio della Coppa del mondo affronterà l’Ungheria ancora in amichevole.



Della partita di Jeonju, invece, è stato grande protagonista l’attaccante bosniaco Visca del Basaksehir, un club turco. Visca ha firmato la bellezza di tre gol in appena 51 minuti di gioco effettivi. Un bel colpo. Poi ha lasciato il campo, sostituito, logicamente tra gli applausi. La Corea aveva soltanto potuto raggiungere un pareggio totalmente vano, andando a bersaglio sfruttando uno spunto di Jae-Sung Lee. Titolari, Dzeko e lo juventino Pjanic hanno lasciato il campo dopo circa un’ora. Così, ora, la Corea di Shin Tae-Yong potrà dedicarsi alle sfide contro la Bolivia e il Senegal prima dell’inizio del Mondiale. Sarà la nona partecipazione consecutiva. Un risultato di un certo spessore. In Russia, poi, si misurerà, nel girone, con la Germania campione del mondo, il Messico e la Svezia. Al contrario la Bosnia del croato Prosinecki non ha timbrato il passaporto per la Russia. Come è facile ricordare, in Brasile c’era e, anzi, aveva collezionato la prima qualificazione mondiale. Infine la Tunisia (qualificata) e la Turchia (non qualificata) hanno pareggiato per 2-2: a bersaglio Tosun, Badri, Sassi e Soyuncu. Under, titolare, è uscito dopo 77’.



Pareggio senza reti fra la Colombia di Perkerman e l'Egitto di Cuper, privo della stella Salah, nell'amichevole pre-mondiale disputata nello stadio Atleti Azzurri d'Italia, a Bergamo. Nel primo tempo palo su punizione di James (36'), pallonetto alto di Cuadrado e parata di Ospina (42') su colpo di testa ravvicinato di Shoby. Nel secondo tempo, i 'Cafeteros' spingono senza concretizzare e Radamel Falcao viene sostituito dal milanista Bacca (in prestito al Villarreal), vicino al gol in mischia al 39', con il ds Massimiliano Mirabelli presente in tribuna d'onore insieme all'omologo juventino Fabio Paratici. Al 3' di recupero la scivolata di Hegazi nega la vittoria a Inzquierdo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA