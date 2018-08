Avellino rinasce tra basket e calcio, ecco la Polisportiva

di Marino Petrelli

Ad Avellino il calcio rinasce grazie al patron del basket e il futuro si chiama polisportiva. Quello che (ancora) non ha osato la Juventus nonostante i rumors, potrebbe riuscire in Irpinia. Come a Madrid, Barcellona o Monaco di Baviera. Da ieri infatti, Gianandrea De Cesare, amministratore delegato della Sidigas e dal 2012 presidente della Scandone Basket, è il nuovo proprietario della SSD Avellino Calcio, che ripartirà dalla serie D, dopo la pronuncia da parte del Tar del Lazio che ha escluso definitivamente la squadra bianco verde dalla serie B.



Rispetto alle altre cinque proposte di interesse presentate dopo il bando pubblico emesso dal comune di Avellino, De Cesare ha presentato maggiori garanzie per i requisiti richiesti. In giornata verserà un assegno circolare e non trasferibile alla Lega Nazionale Dilettanti di 150 mila euro per ottenere l’iscrizione al campionato di Serie D nella prossima stagione, al quale si aggiungono altri due assegni da 31 mila euro e 19 mila euro sempre in riferimento all’iscrizione alla Lega. Assegni già pronti al pari di quelli per garantire gli investimenti necessari per costruire una squadra competitiva. “La Sidigas Spa ha presentato diverse offerte importanti. De Cesare lo conosciamo da anni nel ruolo di patron della Scandone che sta facendo benissimo in Serie A di basket. La scelta dunque è stata semplice e molto determinata – ha affermato Vincenzo Ciampi, sindaco di Avellino -. La differenza l’ha fatta l’assegno circolare presentato da De Cesare che ha inoltre garantito 4 milioni solo per il primo anno di Serie D, attraverso 28 assegni già firmati, la ristrutturazione dello stadio Partenio-Lombardi e altri progetti. Obiettivo? Serie B in 3 anni”.



De Cesare, che già si era avvicinato al calcio in qualità di sponsor la scorsa estate, ha deciso dunque di puntare su una polisportiva, inserendo nel progetto la Scandone, che ha portato ai vertici del basket italiano ed europeo con la partecipazione all’Eurolega e la finale di Fiba Europe Cup la passata stagione, persa contro Venezia, e probabilmente anche la pallavolo attraverso la partecipazione dell’Atripalda Volleyball che ripartirà dalla B nazionale. Il numero uno della società leader per commercializzazione di gas civile e industriale avrà dalla sua anche un altro fattore, le Universiadi 2019 che coinvolgeranno la città di Avellino e vedranno il restyling dello Stadio Partenio (ancora in gestione a Walter Taccone e alla US Avellino appena esclusa dalla serie B, ma l’accordo tra le parti sembra imminente), del Pala Del Mauro e del Campo Coni per un totale di 2,4 milioni di euro finanziati. Con le strutture rimesse a nuovo, De Cesare avrà ancora maggiore interesse a creare la polisportiva, sfruttando non solo il brand sportivo ma anche, o forse soprattutto, aree commerciali all’interno degli impianti sportivi cittadini.



A proposito della Scandone basket, hanno destato preoccupazione alcuni post su Instagram di Shane Lawal, centro nigeriano, che, pur essendosi nuovamente infortunato nel mese di giugno, fa ancora parte del roster bianco verde. Stando a quanto affermato da lui stesso, gli spetterebbero dei soldi. Immediate le voci di problemi economici del gruppo Sidigas, che ha invece risposto con la mossa di acquisire l’Avellino Calcio. L’11 luglio la società di basket ha ricevuto la sentenza definitiva del Bat di Losanna, il tribunale amministrativo del basket europeo, che ha intimato di pagare quanto prima due lodi nei confronti di Anosike e Linton Johnson, due ex Scandone, per un totale di quasi 80 mila euro. De Cesare pagherà, come ha già fatto in passato con altri lodi, e rilancia. Le idee sono chiare, calcio e basket ad Avellino devono rimanere, o tornare, ad alti livelli e la polisportiva è la strada giusta. I tifosi di entrambi gli sport esultano.

