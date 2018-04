Roma, Baldissoni: «Dobbiamo ambire a vincere la Champions». Pallotta: «Con il Liverpool è derby di Boston»

«Rispetto per il Liverpool. Con il ritorno in casa, spero che il fattore campo sia decisivo. Bisogna ambire alla vittoria della Champions». Così il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni a Premium Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Champions. «La finale del 1984? È stato il momento sportivo più alto nella storia della Roma. Vogliamo provare a tornare a quei livelli e magari anche più avanti. Del Liverpool dobbiamo temere tutto, ma questo non vuol dire che anche il Liverpool non deve temere: faremo tutto quello che serve per provare a vincere perché vogliamo vincere. Che effetto avrà affrontare di nuovo Salah? Sarà bello perché Momo è un amico che con noi si sé sempre comportato in maniera meravigliosa. Poi è bello affrontare giocatori fenomenali come lui. Anche noi per fortuna abbiamo grandi giocatori e sarà una bella festa di calcio».



«È il derby di Boston». Così James Pallotta ha commentato a caldo il sorteggio di Nyon dove la Roma ha pescato il Liverpool in semifinale di Champions League. Il presidente col tweet pubblicato dall'account giallorosso sottolinea il fatto che anche la proprietà dei Reds ha radici nella città statunitense. Il club inglese infatti è del businessman John Henry, che possiede anche la squadra di baseball dei Boston Red Sox, mentre Pallotta è co-proprietario di quella di basket dei Boston Celtics. Dopo il 3-0 sul Barcellona, peraltro, Pallotta ha rivelato che Henry lo ha cercato telefonicamente per congratularsi della vittoria ma «non ho preso la chiamata, forse ero dentro la fontana» di piazza del Popolo in cui si è tuffato nella notte di festa.

