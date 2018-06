Balotelli tra razzismo e discriminazioni. Poi il futuro: «Dove giocherò? Lo sa Salvini»

di Alberto Mauro

Contro l’Olanda non è nemmeno entrato in campo, ma si parla sempre di lui. Mario Balotelli in mattinata accompagna Alessandro Alciato alla presentazione a Torino del libro "Demoni" e torna sull’argomento del suo capitolo, quel razzismo con cui ha iniziato a combattere da piccolo. “Ci tengo a fare un appello. Io sono nato in Italia, ho vissuto in Italia, avevo studiato in Italia e il fatto di non essere considerato italiano fino a 18 anni ha rappresentato la parte peggiore della mia vita. Per questo la legge italiana dovrebbe fare qualcosa”. Insomma, lo Ius Soli è una legge da cambiare. Nessuna certezza sul futuro: “Dove andrò a giocare? Chiedetelo ai miei agenti. Anzi - ridendo - probabilmente Salvini lo sa dove vado a giocare. Davvero non so dove finiró, in Italia o all’estero. Torino è una bella città. Mancini è una persona speciale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA