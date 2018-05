Incidente durante intervista a Iniesta: 11 feriti

Undici persone sono rimaste ferite leggermente nel crollo di una gradinata in legno nel campo del Satalia, a Barcellona, durante una intervista televisiva a Andres Iniesta. La gradinata, alta 1,5 metri, era stata montata da una società privata di produzione per l'intervista di un programma della Tv4 al calciatore del Barca, riferisce La Vanguardia. Fra gli undici feriti leggeri, che sono stati medicati in ospedali di Barcellona, ci sono anche due minori. La polizia catalana ha aperto una inchiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA