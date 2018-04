Barcellona, Messi non incide, Rakitic il più continuo

di Alessandro Angeloni

Messi poco incisivo al contrario di quanto avrebbe voluto. Il campione argentino non è stato determinante quanto il suo collega/rivale Cristiano Ronaldo. Ecco comunquel e pagelle dei giocatori del Barcellona:



TER STEGEN 7

Miracoli su Defrel e Perotti.

SEMEDO 5,5

Velocissimo, mette in difficoltà Perotti e Kolarov, poi rischia il patatrac con un fallo in area su Dzeko, che l'arbitro non vede. Va a intermittenza.

PIQUÉ 6,5

Controlla il controllabile e segna il primo gol vero del Barça.

UMTITI 5,5

Macchinoso e mai rassicurante. Sembra faccia il gol del raddoppio. Sembra, ma lo fa Manolas.

JORDI ALBA 6

Spinge, ma non trova grandi spazi per fare male.

SERGI ROBERTO 6,5

Giocatore di sostanza e qualità.

BUSQUETS 6,5

Non al meglio. Ma fa sempre il suo.

RAKITIC 7

Prova a dare ordine e verticalizzare. La palla tra le linee è sempre un pericolo. Il palo colpito procura molto spavento.

INIESTA 6

Poco prestigiatore. Prestazione terrena.

MESSI 6

Anticipato sempre sul filo, ma quando ha la palla e si gira sono dolori. Non fa l'extraterrestre.

SUAREZ 6,5

Procura il tris di Piquè e sigla la rete del poker.

PAULINHO 6

Riparte sempre bene.

ANDRÈ GOMES NG

Non ha il tempo di incidere.

DENIS SUAREZ NG

I minuti finali.

VALVERDE 6,5

Più fortunato che bravo.

