Barcellona-Roma, Monchi: «Il bambino è l'uomo di oggi, sognando la Champions»

«Sognando la Champions... Il bambino della foto è l'uomo di oggi. Il bambino che sognava notti come quella di domani, l'uomo che sogna di realizzare i sogni di quando era bambino. Trent'anni più tardi debutto in un quarto di finale di UCL, con la stessa voglia del bambino che sognava giocando per strada..... “Roma alè, forza Roma alè, voglio solo star con te. Voglio vincere e cantar per te, forza»,le parole di Monchi postate sul suo profilo Instagram, accompagnate da una foto che lo ritrae bambino con un pallone tra le braccia. Sotto i simboli delle due squadra, Barcellona e Roma, che si affronteranno per i quarti di Champion.



© RIPRODUZIONE RISERVATA