Barcellona-Roma, le pagelle: Gonalons deleterio, Perotti non si arrende

di Alessandro Angeloni

ALISSON 5,5 Mette la manona sui tiri di Suarez, Messi e Rakitic, ma alla fine ne prende quattro. Due glieli fanno i suoi compagni di squadra. Qualche intervento è stranamente saponato . PERES 6 Arriva spesso un attimo dopo nelle chiusure su Jordi Alba, è bravo nel movimento a mettere in fuorigioco Suarez al momento del gol (annullato). Fatica ma non sfigura. MANOLAS 6 Sradica due volte palloni pericolosissimi dai piedi di Messi ma poi arriva anche per lui una bella dose di sfortuna nell’autogol del 2-0. FAZIO 5,5 La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO