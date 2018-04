Barcellona, Valverde: «Essere favoriti non fa vincere»

di Redazione Sport

«I pronostici non contano. È ancora tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma. Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita. E comunque non credo che questo doppio confronto possa chiudersi già domani. Dovremo restare concentrati per 180 minuti». Così, alla vigilia della sfida di domani al Camp Nou, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, che non si fida di chi dà il suo Barcellona come strafavorito di questo doppio confronto dei quarti di Champions.



«Non mi sorprendono gli ottimi risultati della Roma. Parliamo di una squadra di qualità - dice ancora Valverde -, che sia in Champions sia in serie A quest'anno ha fatto vedere ottime cose. L'affronteremo con entusiasmo perché vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale». Poi una battuta sulla formazione: «Busquets? Così come Messi, per noi è un giocatore fondamentale. È importante averlo in campo». Cosa pensa Valverde di Alisson? «È un gran portiere. Non so se possiamo dire che è il Messi dei portieri, ma è davvero forte».

