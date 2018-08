Batistuta firma un contratto per girare un docufilm sulla sua vita

Ha segnato e fatto sognare i tifosi. Ha vinto e insegnato a vincere, fuoriclasse del gol e della personalità.

Gabriel Batistuta si è sempre messo in gioco, una sfida costante. Adesso ha deciso di tornare in campo, ma con un altro ruolo. Batigol ha firmato un contratto per girare un docufilm sulla sua vita. Il canovaccio toccherà i luoghi della carriera del bomber di Reconquista, privilegiando però il profilo dell’uomo, più che del formidabile centravanti. Per la prima volta, alla soglia dei 50 anni, Gabriel ha scelto di raccontarsi, mettendosi a nudo, svelando tutti gli elementi che gli hanno consentito di arrivare ad incarnare la leggenda del Re Leone. Particolari inediti, trama avvincente. Tra pochi giorni in Argentina il regista e Batistuta produrranno il primo ciak di questa nuova avventura.

